Le petit État insulaire est en train de réaliser un bel exploit en Gold Cup.



Entre un Mondial féminin qui bat des records d'audience, un Euro Espoirs décevant pour nos Diablotins, une CAN étouffante et une Copa América où les favoris sont quasi tous au rendez-vous des demi-finales, on a un peu oublié que cela jouait aussi dans la zone CONCACAF. Et on a presque zappé que cette Gold Cup est en train de nous offrir un belle épopée, celle d'Haïti, 101e nation mondiale et onzième de sa confédération, qui a réussi à se hisser dans le dernier carré de la compétition en battant le Canada.

(...)