Si ce texte se cherche un nom, on a une idée : loi anti-Mogi Bayat. La plupart des propositions font écho au fonctionnement de l’agent le plus puissant du Royaume, titre toujours valable malgré le Footgate. Parmi les personnes rencontrées par les conseillers du Ministre, on trouve, ô surprise, bon nombre d’ennemis de Bayat. À commencer par le numéro un tout en haut de la liste : Marc Coucke. Il y a aussi beaucoup d’agents qui ont perdu du pouvoir (et donc de l’argent) avec la montée en puissance de Mogi ces dernières années.

(...)