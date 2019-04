Une humeur 100% web signée Jean-Marc Gheraille.

Bien aidée par les autorités judiciaires qui ont en charge du dossier, l’Union belge, du moins son parquet, réclame des sanctions exemplaires à l’encontre de Malines et de Waasland/Beveren. Leur tentative de corruption devrait leur valoir pour l’un une non promotion en D1 malgré le gain du titre et pour l’autre une rétrogradation en D1B. Une tentative de corruption qui s’apparente qui plus est à une opération digne des pieds nickelés puisque Malines, malgré la magouille qui reste présumée, a quand même basculé à l’étage inférieur.

Avouons-le, nous sommes ravis que des décisions sportives vont tomber avant la saison prochaine.

(...)