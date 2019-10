Un an après le scandale, Bart Vertenten réclame 130 000 euros.

Un an après qu’a éclaté le Footgate, l’ex-arbitre Bart Vertenten, 31 ans, réclame 130 000 euros à l’Union belge de football pour licenciement abusif. Son avocat, Hans Rieder, a assigné hier l’Union royale belge des sociétés de football association devant le tribunal du travail de Bruxelles. Bart Vertenten, qui conteste sa mise à l’écart comme arbitre, avait été licencié cinq jours après la vague de perquisitions menées en octobre de l’an passé.

Dans sa lettre de licenciement pour "rupture du lien de confiance", la fédération belge de football faisait référence à un communiqué de presse du parquet fédéral où, entre autres reproches, il était question de contacts entre Vertenten et Veljkovic et d’un penalty suspect lors du match Anvers-Eupen. Or, comme après chaque match, un rapport d’arbitrage fut établi ce jour-là, constate Hans Rieder. Et qu’y lit-on ?

