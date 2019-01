On le sait : le PSG est dans le colimateur de l’UEFA au sujet du fameux fair-play financier. Pour rappel, le club parisien est "soupçonné" de bénéficier d’un sponsoring déguisé et défiant la raison de l’État du Qatar, son actionnaire de référence. On parle de 200 millions d’euros par an, juste pour véhiculer une bonne image virtuelle de l’Émirat aux quatre coins du monde.

L'autre regard est signé Miguel Tasso.