Sur les dix dernières éditions, l'Angleterre n'avait placé que trois clubs en finale de Ligue des Champions: ManU en 2011, Chelsea en 2012 et Liverpool en 2018. Ce Tottenham-Liverpool va donc remettre le pays du foot à sa place, d'autant plus que Chelsea et Arsenal pourraient assurer une autre finale 100% britannique en Europa League, après des années noires.



Depuis l'édition 2008-2009 marquée par la présence de Chelsea, ManU et Arsenal en demi-finales de C1 (toutefois remportée par le Barça), l'Angleterre n'avait trusté que cinq places (sur 36 possibles) de demi-finaliste de Champions League. Si le bilan était un peu meilleur en Europa League (six demi-finalistes en neuf éditions), cette saison 2018-2019 va incontestablement permettre au pays qui a popularisé le football de redorer son blason. Evidemment, la pièce aurait pu tomber de l'autre côté sur de nombreux matches mais la glorieuse incertitude du sport n'explique pas tout. Décryptage d'une révolution.

(...)