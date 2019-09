Mercredi, en Coupe de la Ligue, Manchester United a eu besoin des tirs au but pour venir à bout de Rochdale, pensionnaire de League One (D3), à cause de l'égalisation d'un jeune gamin de 16 ans...

Tout sourit au jeune Luke Matheson. Il y a un mois, il réussissait son GCSE, le certificat anglais de fin d’études secondaires. Ce mercredi, le défenseur de 16 ans inscrivait son premier but en équipe première contre Manchester United en coupe de la Ligue.

"J’ai couru vers les supporters de Dale et j’ai glissé sur mes genoux. C’était un moment très spécial", expliqua-t-il très ému à la fin du match.

