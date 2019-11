En quelques mois, le jeune attaquant anglais s’est imposé comme LA révélation de cette Premier League 2019/2020. Retour sur la trajectoire supersonique du nouveau buteur de Chelsea…

Et si Chelsea avait un peu mieux géré sa politique de transferts de joueurs mineurs ? Et si les Blues avaient été autorisés à transférer un attaquant de pointe chevronné cet été ? Eh bien peut-être que le club n’en serait pas aujourd’hui à développer l’un des foots les plus attrayants d’Angleterre. Avec déjà vingt-sept buts marqués en douze matches, Chelsea affiche le quatrième meilleur total de Premier League. Les Londoniens sont même la deuxième équipe à tenter le plus souvent sa chance au but, derrière l’armada de Manchester City. Pareil au niveau des tirs cadrés par match. Bref, offensivement, le travail de Frank Lampard tient plutôt bien la route.

Ce boulot est sublimé par un joueur, symbole de cette classe biberon qui joue sans complexe : Tammy Abraham. Âgé de vingt-deux ans, l’avant-centre fait merveille grâce à son sens du but et du placement. Mieux, le gamin a déjà relégué Michy Batshuayi et Olivier Giroud sur le banc, soit deux internationaux actifs au sein des deux meilleures sélections mondiales. Chouchou de Frankie, Tammy ? Même pas. Impossible pour le jeune coach de se passer de son numéro 9, tant sa faim de buts paraît insatiable. Une qualité que le natif de Londres (il y voit le jour le 2 octobre 1997) partage avec Didier Drogba.

(...)