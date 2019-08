On promettait la révolution, un Real 2.0. enfin débarrassé de l’ombre de Cristiano Ronaldo. La préparation des Madrilènes a pourtant été chaotique, entre une politique de transferts peu lisible et des résultats inquiétants. Les regards se tournent inévitablement vers Zinédine Zidane, qui commence à perdre doucement mais sûrement sa casquette d’intouchable.

La question est volontairement dérangeante mais elle est plus que jamais d’actualité. Zinédine Zidane a-t-il bien fait de revenir au Real Madrid en mars dernier ? Près de six mois après son retour, et alors que la Liga reprend ses droits ce vendredi, le coach français semble toujours chercher la bonne formule pour (re)faire de son équipe une machine à gagner. Et les critiques commencent peu à peu à jaillir.





