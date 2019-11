Le titre de champion d'Allemagne, acquis en mai dernier suite à l'effrondrement du Borussia Dortmund n'aura fait illusion que quelques mois. L'irrégularité du Bayern, conjuguée à cette cinglante défaite contre Francfort (5-1 !) a scellé le sort de Niko Kovac. Piquant, quand on sait que le Croate était arrivé en Bavière après avoir brillé avec... l'Eintracht ! "La performance de notre équipe ces dernières semaines et les résultats nous ont montré qu’il fallait agir", a expliqué le président Karl-Heinz Rummenigge. "Nous avons eu une conversation ouverte et sérieuse avec Niko et sur la base des récents résultats, nous avons décidé qu’il n'est plus l'entraîneur du Bayern." Clap de fin pour une aventure qui n'aura moins d'un an et demi.

Reste aujourd'hui une question en suspens: qui prendra la place du milieu de terrain ? Alors qu'Hans-Dieter Flick joue aux pompiers de service, on fait le point sur la situation, entre vents, rumeurs et excitation.

(...)