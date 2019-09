Championnats étrangers "Vraiment impressionnant", "bon dans ses déplacements" et "adroit devant le but": Osimhen a déjà charmé la France Nicolas Christiaens

Six buts et un assist: voilà le bilan de Victor Osimhen en quatre matches de Ligue 1 joués à domicile cette saison. Un bilan qui a de quoi séduire son propre public, mais aussi ses partenaires et adversaires.



S'il fut plus discret en déplacement (un assist en trois matches), pas aidé par une formation qui tourne moins bien à l'extérieur, ses performances font de lui l'immense révélation de ce début de saison en France, moins de deux mois après son arrivée. Et s'il avait eu la bonne idée de marquer contre l'Ajax en Champions League - ou si le VAR lui avait accordé un penalty pourtant évident dès la 2e minute de ce déplacement à Amsterdam - le Nigérian aurait peut-être déjà fait parler de lui partout en Europe. Ce qui ne saurait de toute façon tarder.



(...)