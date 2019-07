Cela fait maintenant six ans que Manchester United court derrière un titre de champion d’Angleterre. À l’époque, Nemanja Vidic était capitaine et Sir Alex Ferguson tirait sa révérence. Depuis, les saisons compliquées s’enchaînent mais un vent nouveau semble souffler à Old Trafford. Avec la confirmation de Solskjear à la tête de l’équipe, les dirigeants font preuve de continuité et en coulisses, tout le monde s’active pour proposer une équipe digne de jouer le titre la saison prochaine.

(...)