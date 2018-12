Quand Fernandinho va, tout va. Telle pourrait être la devise actuelle de Manchester City. Le milieu défensif brésilien a montré, ce dimanche, pourquoi les Citizens étaient si impatients de le récupérer. Absent lors des défaites face à Crystal Palace et Leicester, Fernandinho a parfaitement protégé ses quatre défenseurs, remporté les duels clés et été l’instigateur de toutes les attaques. "Il mérite de jouer pour nous. Nous le savons bien. Parlez avec n’importe quel club dans le monde et ils ont tous des joueurs importants. Fernandinho est l’un des plus indispensables pour nous", a concédé Pep Guardiola après la victoire 1-3 sur le terrain de Southampton.

(...)