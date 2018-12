Championnats étrangers This is England: Susanna Dinnage, l'autre reine d’Angleterre Jo. L.

Le premier épisode de notre série This is England vous emmène à la découverte de Susanna Dinnage, qui va prendre la présidence de la Premier League en début d’année. Portrait de la femme la plus puissante du football mondial.



Sa nomination est actée depuis mi-novembre déjà. Sa prise de fonction est prévue pour le début du mois de janvier.



Pour la première fois de son histoire, la Premier League s’apprête à être dirigée par une femme. Susanna Dinnage s’est vu confier ce poste qui fera d’elle la femme la plus puissante de la planète football. Ni plus, ni moins vu que sa sphère de pouvoir s’annonce nettement plus étendue que celle de son homologue Nathalie Boy de la Tour qui préside la LFP depuis novembre 2016.



