Trente et un ans seulement ? C’est un peu l’impression que l’on a au moment de consulter la fiche Wikipédia de Joe Hart. Malgré un début de saison difficile avec Burnley (il affiche une moyenne de deux buts encaissés par match), le gardien ne semble pas encore cramé. Et pourtant, on a l’impression que le joueur né le 19 avril 1987 arpente les terrains anglais depuis des lustres.

