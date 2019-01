Il faut reconnaître une qualité à la direction de Monaco. Elle a compris qu’elle allait droit dans le mur et droit vers la Ligue 2 française. Elle a vite débranché la prise et ne s’est pas plus longtemps entêtée dans son erreur de casting.

Le club se retrouve dans la position du mari qui vire sa femme parce qu’il a l’impression d’en avoir fait le tour, qui pense (re)trouver la flamme avec une nouvelle conquête et qui, à l’expérience, se rend compte de faire fausse route et d’effectuer une marche arrière.

