Là où Radamel Falcao et James Rodriguez connaissent une saison pour le moins difficile, le Colombien de Bergame crache le feu.

Dans la série buteurs aussi prolifiques qu'improbables, on a eu Cristhian Stuani à Gérone, Krzysztof Piatek au Genoa (il vient juste de signer au Milan AC) et maintenant, voilà que Duván Zapata s'est tapé l'incruste au milieu de Cristiano Ronaldo et... Fabian Quagliarella.

(...)