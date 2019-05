Lionel Messi n'a pas su éviter la débâcle des siens ce samedi face à Valence. La fin de saison du Barça a tourné à la catastrophe.

Alors que le Barça était le grandissime favori pour remporter - en plus de la Liga - la Ligue des Champions et la Coupe du Roi et vivre ainsi une fin de saison en apothéose, tout a mal tourné pour les Blaugranas. La défaite subie sur la pelouse de Liverpool en demi-finale retour a laissé de grosses traces. Ce samedi, les Catalans ont perdu la finale de la Coupe du Roi face à Valence. Un nouveau revers pour Messi et les siens. Pas de triplé pour les Catalans qui ne se satisferont que d'un seul trophée cette saison.