Reconquête. C’est peut-être le mot qui traduit le mieux l’objectif principal du Real Madrid. Après avoir vécu une saison à peine embellie par la victoire au Mondial des clubs, la Casa Blanca s’est donné les moyens de laver son honneur, notamment en recrutant Eden Hazard à prix d’or.

Mais le squad de Zinedine Zidane n’a pas connu une préparation exceptionnelle, avec une défaite face au Bayern Munich, une victoire aux tirs au but contre Arsenal… et cet invraisemblable revers contre l’Atlético de Madrid. Score final ? 3-7, avec un quadruplé de Diego Costa (et une carte rouge après s’être colleté avec Dani Carvajal, on ne se refait pas). Une véritable humiliation qui jette un froid sur une présaison encore plus scrutée que d’habitude.

(...)