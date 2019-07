L'Eintracht Francfort est à coup sûr l'un des rois de ce mercato. Le club allemand va encaisser 110 millions d'euros (60 puis 50) sur les transferts de Luca Jovic au Real Madrid et de Sébastien Haller chez les Hammers en quelques semaines seulement. La deuxième option sera officielle dans les prochaines heures quand l'attaquant réussira ses tests médicaux. "L’Eintracht et West Ham ont convenu des modalités concernant le transfert de Sébastien Haller. En conséquence, Haller a l’autorisation pour terminer son examen médical à Londres. S'il est positif, Haller rejoindra les Hammers", stipule le communiqué de l'Eintracht.

Auteur de 33 buts en 77 rencontres avec les Aigles, le buteur sort d'un exercice réussi malgré une petite blessure en fin de championnat dernier. Quelques années plus tôt, il était tout aussi impressionnant et connaissait même un meilleur rendement à Utrecht, au Pays-Bas, où il s'est fait connaître petit à petit. Mais malgré des statistiques dignes des plus adroits face au but, le Français ne défraie toujours pas la chronique. Rencontre d'un géant surdoué, qui, à 25 ans, espère toujours continuer son ascension exceptionnelle. (...)