Le joueur du PSV est une belle promesse des Pays-Bas.



"C'est un véritable phénomène" : ces mots, prononcés en avril 2015, sont ceux de Mino Raiola, l'un des agents les plus influents de la planète foot, au sujet de Donyell Malen.

Le Hollandais n'a alors que 16 ans mais est déjà l'une des grandes promesses du centre de formation de l'Ajax Amsterdam. Plus de quatre ans plus tard, Malen a fait son chemin et Mino Raiola avait vu juste : l'attaquant a fait parler de lui ce week-end pour aovir inscrit le troisième but de la sélection hollandaise face à l'Allemagne pour sa première montée au jeu.