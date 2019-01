Le milieu de terrain de Wolverhampton poursuit son ascension en Angleterre, après avoir éclaté à Porto.



Le 8 juillet 2017, le G20 est réuni à Hambourg, l'ancien ministre de l'Intérieur kényan Joseph Ole Nkaissery décède d'une crise cardiaque et Wolverhampton dépose dix-huit millions d'euros sur la table d'un FC Porto aux abois financièrement pour arracher Rúben Neves aux Dragões. Record pour un transfert entrant battu en Championship.

Le transfert du joueur de vingt ans (il est né le 13 mars 1997) n'étonne qu'à moitié quand on connaît les liens étroits qu'entretiennent les Wolves avec Jorge Mendes, pape des agents et quasi démiurge des bien carrières footballistiques au Portugal, dont celle de Neves. Il n'empêche, on s'interroge quand même un peu sur ce qu'est venu faire cet élément fin et racé dans un club certes ambitieux, mais qui doit encore se coltiner une saison en D2 anglaise.