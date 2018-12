Décidément, Leicester aime la pêche au gros. Après avoir battu Chelsea à Stamford Bridge, les Foxes ont remis ça en s’offrant cette fois le champion en titre.

Pour les Citizens, une tendance se confirme aussi : cela ne va pas fort. Et le cadeau reçu de la part de Jamie Vardy et ses copains est à ranger dans la catégorie des trucs qu’on revend dès le lendemain du réveillon sur eBay : une défaite (victoire pas volée par Leicester, qui plus est), une troisième place au classement (en écrasant Bournemouth 5-0, Tottenham est repassé deuxième) et désormais sept points de retard sur Liverpool, qui n’a pas tremblé contre Newcastle (4-0).

"Sept points de retard, cela commence à chiffrer, pestait d’ailleurs Bernardo Silva après le match, au micro de la BB C . On ne joue pas aussi bien qu’on le voudrait et on se doit de trouver une explication. On doit gagner tous nos matchs, mais on ne peut plus uniquement compter sur nous-mêmes. Même si on bat Liverpool (NdlR: les deux clubs s’affrontent à l’Etihad le 3 janvier prochain) , ce sera compliqué. Tout reste jouable mathématiquement, mais on doit faire un sans-faute désormais."

