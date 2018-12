Qui aurait cru voir Liverpool à la mi-championnat avec six points d’avance sur le deuxième, Tottenham, et surtout sept sur Manchester City alors que les Citizens en comptaient encore deux de plus que les Reds au début du mois de décembre ? Sans doute les mêmes personnes qui avaient pronostiqué que l’équipe de Pep Guardiola dégringolerait de la sorte, avec trois revers en quatre matchs. C’est-à-dire presque personne.

Le fait est que cette situation est aujourd’hui réelle. Liverpool est en position idéale. De là à dire que le titre de champion leur est déjà promis, alors qu’il reste 19 matchs à négocier ? L’histoire du football anglais le fait en tout cas penser. Aucun des derniers champions n’a manqué la couronne avec une telle avance à la mi-saison. Sur les dix dernières années,