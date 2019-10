Cinq anciens de Pro League ont rebondi à Aston Villa ces derniers mois.

Trois saisons après avoir quitté l’élite, les Villans ont retrouvé la Premier League cet été après avoir remporté la finale des playoffs de Championship. Le mythique club de Birmingham fait pour le moment mieux que défendre sa place avec une douzième place et un bilan de trois victoires, deux partages et quatre défaites. De quoi déjà distancer en partie Watford (4 points), Norwich City (7) et Newcastle United (8), les actuels trois clubs coincés dans la zone rouge.

Si les joueurs de Dean Smith réussissent un bon début de championnat, c’est en partie grâce à leur recrutement estival. Le président Nassef Sawiris, homme d’affaires le plus riche d’Egypte selon le classement du magazine Forbes, y est pour quelque chose. Il n’a pas hésité à sortir près de 150 millions d’euros pour attirer douze joueurs lors du dernier mercato.

(...)