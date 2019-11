La très jeune carrière de Kylian Mbappé (il ne fêtera ses 21 ans que le mois prochain) est déjà longue à résumer. Des buts, des records, des titres et même une célébration-signature que les gamins reproduisent partout dans le monde… Il n’est pas resté les bras croisés pendant ses cinq saisons chez les pros. Il peut même déjà tutoyer les autres superstars. Juste un chiffre pour le démontrer : il a franchi la barre symbolique des 100 buts en carrière (club + équipe nationale) plus vite que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

(...)