L'international tricolore s'est une nouvelle fois blessé au biceps fémoral de la jambe gauche et sera indisponible au cours des cinq prochaines semaines. A l'heure où les Catalans sont déjà privés de Messi et Suarez (blessures), et qu'ils se sont séparés de Malcom (Zenit) et Coutinho (Bayern Munich), il faut avouer que le timing tombe plutôt mal pour Ernesto Valverde. Mais au-delà des considérations sportives, c'est surtout le contexte autour de cette blessure qui pose question.