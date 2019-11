Championnats étrangers Osimhen impressionne la France: "Quinze buts, ce n'est pas assez" N. Ch.

Victor Osimhen, parti cet été de Charleroi vers Lille pour 12 millions d'euros, cartonne en Ligue 1. Très sollicité, il a répondu aux questions de nos confrères de L'Equipe. Florilège.



Le Nigérian en est à 7 buts en championnat et 2 en Ligue des champions, de quoi marquer les esprits. Mais plus encore que ses buts, c'est son enfance et son statut de rescapé qui passionnent de l'autre côté de la frontière. "On était trois garçons et quatre filles, j'étais le petit dernier. On vivait tous dans une pièce. Mes parents avaient du mal à payer le loyer et le reste. Là d'où je viens, c'est difficile de croire en l'avenir. Personne ne peut t'aider car les gens n'ont rien. On était tous dans la survie. La seule solution, ce sont les petits boulots. À 6 ou 7 ans, il faut y aller." a-t-il notamment rappelé.



(...)