L'Inter Milan au sommet de l'Italie et de l'Europe, cela remonte à combien de temps précisément ? Depuis la saison 2009-2010, soit neuf années complètes de disettes pour l'un des plus grands clubs italiens de l'histoire. C'est long, bien trop long pour les supporters nerazzurri qui n'envisagent plus une seconde de récolter une nouvelle année banche.

Heureusement pour eux, Steven Zhang (28 ans), nouveau propriétaire du club et fils d'un gros investisseur chinois débarqué en 2017, est prêt à réaliser des petites folies au sein de son club de cœur pour revenir aux avant-postes.

Il s'y préparerait d'ailleurs un mercato XXL, orchestré par un certain Antonio Conte (Ex-Juventus, Italie ou Chelsea). L'entrepreneur mettra donc la main au portefeuille durant l'été pour faire venir des nombreuses stars parmi lesquelles Romelu Lukaku serait un élément central de ce plan phénoménal. Petit tour d'horizon du futur proche de la formation milanaise.

