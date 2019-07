"Mes meilleurs souvenirs de joueur ? Le premier, c’est quand on a gagné les Jeux olympiques de Rio avec le Brésil. Le deuxième, c’est la remontada contre Paris. Ce qu’on a vécu quand on a marqué le sixième but, je n’avais jamais ressenti ça avant. C’était incroyable !" En quelques mots, Neymar vient de planter un nouveau clou dans le cercueil où se dirige plus que jamais son aventure avec le PSG. Difficile en effet d’imaginer un avenir à Paris pour le Brésilien, dont les velléités de départ ont récemment été confirmées par Leonardo, son directeur sportif.

(...)