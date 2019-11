L’entraineur de la Juventus possède un meilleur bilan que ses deux homologues à pareille époque chez les Bianconeri.



La rupture n’est pas toujours meilleure quand elle est brutale. Et ça, Maurizio Sarri l’a bien compris. Le nouvel entraîneur de la Juve a utilisé l’héritage d’Allegri afin de faire grandir son équipe et de lui faire passer un cap. Il le prouve, notamment, dans la gestion de son effectif, qu’il essaye de faire tourner un maximum pour être ultra-compétitif dans chaque compétition.

Pourtant, Sarri n’avait pas la réputation d’être un grand adepte du turn over avant de poser ses valises dans le Nord de l’Italie. "Je pense que c'est extrêmement important de faire tourner. Si je ne le faisais pas avant, c'est que l'effectif ne me le permettait pas", précisait Sarri il y a peu. Mais dans ce groupe quantitativement et qualitativement impressionnant, cela devient une autre affaire, où l'on doit, notamment, contenter tout le monde. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Napolitain se débrouille plutôt bien dans cet exercice. Mais pas que. Sarri, bien plus discret qu’un Conte ou Allegri, réalise de meilleurs résultats avec la Juventus que ses deux homologues à pareille époque. Analyse de la situation.



(...)