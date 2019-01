Aussi redoutable en affaires que discrète, la directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, est devenue la femme la plus puissante du football mondial. Portrait de celle qui détient entre ses mains une grande partie de l’avenir de Michy Batshuayi ou Eden Hazard.





Son sourire ultra-bright a l’air plus enjôleur et charmeur que carnassier. Mais s’y fier serait une grave erreur. Sur les rares photos d’elle qui filtrent ou plutôt qu’elle doit laisser filtrer, Marina Granovskaia apparaît rayonnante. Sans doute parce que la Russe obtient très souvent ce qu’elle veut. Et qu’elle n’hésite pas à montrer les dents pour parvenir à ses fins. Interrogé sur le surnom de la dirigeante qui rappelle le côté inflexible de Margaret Thatcher, Patrick De Koster s’en amuse. "Oui, c’est un peu la Dame de fer. Elle est dure en négociations, elle sait ce qu’elle veut mais elle est super correcte", explique l’agent qui a traité avec elle lors du passage de Kevin De Bruyne à Chelsea. "Les discussions avec elle sont toujours agréables. Elle est compréhensive dans les négociations, elle vous écoute, entend vos arguments. Mais, à la fin, comme chaque dirigeant de club, elle défend sa position. Elle fait tout pour franchir en première la ligne d’arrivée."

Michy Batshuayi peut en témoigner : lui qui