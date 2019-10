La situation des deux "Reds" d'Angleterre est diamétralement opposée. Les Red Devils de Manchester ne parviennent pas à insuffler une dynamique positive tandis que les Reds de Liverpool sont devenus une référence en Premier League. Plusieurs raisons expliquent l'échec de l'un et la réussite de l'autre.

Manchester United peut-il revenir de l'enfer ?

United est face à la peur du vide. Ce sentiment existe depuis le départ de Sir Alex Ferguson lors de la saison 2012-2013. Depuis la retraite de l’Écossais, tous les entraîneurs se sont plus ou moins pris les pieds dans le tapis. David Moyes, Louis Van Gaal, José Mourinho et désormais Ole Gunnar Solskjaer, tous ont été ou sont dans le dur. Le vrai problème de United réside dans son manque de continuité et de patience. Le Néerlandais sortait d'une probante Coupe du Monde avec les Pays-Bas lorsqu'il débarque en 2014 mais ne sera resté que deux ans à Manchester après une expérience contrastée. Ensuite, le board engage José Mourinho. Le Portugais est un gage de trophées quasi immédiat. Il a notamment gagné l'Europa League ou la Cup mais il ne reste jamais plus de trois ans dans un club. Après une série de mauvais résultats, le Special One se fait virer et Manchester doit à nouveau bâtir sur des ruines.

(...)