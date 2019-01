Pep Guardiola et Jürgen Klopp s’étaient tombés dans les bras avant le match. Leur accolade a, à peine, été au moins aussi chaleureuse après ce sommet qui a plus valu pour son intensité que pour sa justesse technique parfois éteinte par le pressing mutuel de ces deux équipes. Mais cette rencontre vient aussi et surtout raviver un suspense qu’une victoire de Liverpool aurait définitivement éteint.

