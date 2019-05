Avec déjà vingt-et-un buts inscrits, l'attaquant ivoirien est l'un des principaux acteurs du gros parcours du Losc cette saison.

Qui aurait pu être le dauphin du PSG en début de saison ? Lyon ? L'OL, irrégulier chronique, a encore fait la joie des internets grâce à son coach peu charismatique et son président de plus en plus en freestyle. Monaco ? L'ASM a littéralement coulé, avec en guise de climax le court passage de Thierry Henry sur son banc. Marseille, alors ? Hum...

Alors que les puissances habituelles de l'Hexagone foiraient plus ou moins leur saison, les seconds couteaux prenaient leur chance : Montpellier, Saint-Étienne, et surtout Lille, redescendu de son piédestal lors de deux dernières saisons (dix-septième place l'an passé !). Un club avec Christophe Galtier et ses faux airs de Sean Penn à sa tête. Et en guise de canonnier Nicolas Pépé, qui confirme les jolies choses qu'il avait déjà montrées l'an passé.

