À trente-six ans, le vétéran brésilien a rejoint Monaco. L'objectif ? Stabiliser une défense aux abois grâce à son expérience et un physique de costaud.

Que faire quand on dirige une équipe décimée par les blessures, démobilisée moralement et incapable d'aligner les prestations correctes ? On attend le mercato hivernal et on recrute, en espérant taper dans le mille. Surtout, on tente de trouver le bon mix entre des joueurs frissons (Cesc Fábregas est déjà là, Michy Batshuayi pourrait suivre) et les tauliers. C'est précisément dans la seconde catégorie que se range Naldo, le premier joueur à débarquer sur le Rocher cet hiver.

(...)