Mauro Icardi possède "le truc", ce petit supplément qui fait qu’un joueur suscite automatiquement la passion. Et pas uniquement auprès de la femme de ses potes. Aujourd’hui, même les supporters les plus dubitatifs lors de son arrivée à Paris doivent le reconnaître, ce gars-là peut les emmener loin. Et surtout les faire rêver. Une tâche pas forcément facile, tant le club traîne derrière lui une image de loser même pas magnifique depuis deux ans et demi.

