Le milieu de terrain de 22 ans tient le coup auprès d'un des coaches les plus exigeants du monde.

L'Atlético de Madrid a un donc pour choper du talent chic et pas cher. Que ce soit en misant sur des jeunes ou en les formant directement, les Rojiblancos se sont constitués un effectif solide en recrutant malin, tout en se faisant quand même plaisir de temps en temps.

Mais il y a un joueur sur lequel le club de Diego Simeone aura connu un couac : Rodri, giclé du centre de formation en 2013, six ans après avoir rejoint la Ciudad Deportiva. Motif ? Manque de coffre physique. Cinq ans plus tard, ce Madrilène pur jus né le 22 juin 1996 mesure plus d'un mètre nonante et est perçu comme le successeur désigné de Sergio Busquets.

(...)