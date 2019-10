Deux records peuvent être égalés, à condition de gagner à Old Trafford.

Quand le premier se déplace chez le… douzième, il n’y a en général pas le plus grand intérêt médiatique et sportif derrière le match. Sauf lorsque ce duel oppose deux monstres du football et que l’un d’eux est en passe de marquer l’histoire de son sport. En cas de victoire, Liverpool pourrait faire tomber deux records, ou du moins les égaler.

(...)