40 Romelu Lukaku (Bel) Attaquant/Man. United

Un départ correct, un gros coup de mou, un autre départ, mais salutaire celui-là, et une fin d’année en fanfare avec deux buts en moins de cinquante minutes. Si pour le moment c’est Marcus Rashford qui a le dessus, on n’imagine pas Romelu se laisser faire. Surtout qu’il avoue lui-même s’être repris en main physiquement et déborde toujours d’ambition. Ce discours plairait d’ailleurs à la Juve. On l’attend donc de pied ferme en 2019.

(...)