Ils incarnent une menace. Une autre idée du football aussi. Et l’espoir qu’il est possible d’exister dans une grande métropole qui compte quatre autres clubs en Liga avec le Real, l’Atletico, le Ray Vallecano et Leganes.

Plus jeune club du grand Madrid, Getafe, fondé en 1983 dans la banlieue sud, réalise la meilleure saison de très courte histoire et pourrait s’inviter l’an prochain en Ligue des champions. Un miracle pour le cinquième plus petit budget de l’élite espagnole (39 millions d’euros) dont l’heure de gloire s’était résumée par ses deux finales de Coupe du Roi en 2007 et 2008 puis par une épopée dans la défunte Coupe UEFA en 2007/08 quand l’équipe à l’époque dirigée par Michael Laudrup avait devancé dans son groupe Tottenham et Anderlecht pour ensuite éliminer Benfica et se faire sortir par le Bayern en huitièmes.

Focus sur ce phénomène avant de recevoir le Real Madrid ce jeudi.



(...)