Toujours actifs sur le marché des transferts, les Catalans aimeraient renforcer un effectif vieillissant. Analyse de la situation aux différents postes de l'équipe.

Les années passent et se ressemblent. Le Barça domine pour la plupart du temps le championnat, mais aimerait remettre sa griffe sur l'Europe et la main sur la Coupe aux grandes oreilles, monopolisée par l'ennemi juré depuis trois saisons maintenant. Emmenés par ses anciens, les Blaugrana peinent à se relancer sur la scène continentale. De nombreux observateurs parlaient de la fin d'un cycle, de gaillards usés et des mercatos mal négociés par Bartomeu, désormais épaulé par le Français Eric Abidal. Depuis peu, l'heure est au relifting, avec, en ligne de mire, la ferme intention de doubler ses postes sur l'échiquier avec de nouvelles perles. Analyse.