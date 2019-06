L’histoire d’amour entre Frank Lampard et Chelsea va-t-elle repartir de plus belle ? C’est en tout cas la direction que cela semble prendre puisque Derby, le club où il officie actuellement en tant que coach, lui a donné la permission de négocier avec les Blues pour prendre la succession de Maurizio Sarri. Visiblement, c’est un contrat de trois ans, à 6.1 millions d’euros l’année, qui l’attend à Stamford Bridge. Un retour au bercail pour l’ancienne gloire des Blues qui aura la lourde tâche de remettre le navire à flot. Et des défis, l’homme aux 648 sorties sous le maillot de Chelsea en aura quelques-uns à relever.

(...)