Les Citizens ont fait un grand pas vers le titre de champion

"It’s good to be champion at Old Trafford". "C’est bon d’être champion à Old Trafford". Le chant a longtemps résonné dans les tribunes du Théâtre des Rêves que les supporters de United avaient commencé à déserter depuis un petit moment. Durant de longues minutes, ceux de City ont savouré ce moment. Celui d’un pas, sans doute décisif, franchi dans la course au titre. La ville est à eux. En attendant le pays.

