Les 100 millions dépensés pour sa venue lors du mercato estival 2018 ont déjà été oubliés.

Le plus grand joueur de l’histoire n’aura pas mis longtemps à conquérir le cœur des tifosi de la Juve tant il apporte sur et en dehors des terrains. Auteur de 28 réalisations et 10 passes décisives en 43 matches avec les Turinois, Mister Ronaldo n’a mis que quelques mois pour être élu meilleur joueur de la saison par la Ligue italienne de football. Il est même devenu le premier joueur de l'histoire de Serie A à faire trembler les filets lors de neuf rencontres consécutives à l'extérieur...

Mais l’arrivée de Ronaldo ne coïncide pas qu’avec les bons résultats sportifs. Les finances du club, grâce à CR7, ont elles aussi retrouvé le sourire après une année compliquée.

D’un point de vue marketing, les dirigeants turinois savaient qu’ils feraient un grand pas un avant en recrutant le Portugais. Mais ils ne s’attendaient pas à avoir de si bonnes retombées économiques. La Gazzetta dello Sport s’est penchée un peu plus sur le sujet en découvrant les nombreuses facettes de ce transfert record.

(...)