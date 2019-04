Trois matches de rang sans victoire (à deux reprises face à l'Ajax et une fois face à SPAL le week-end dernier). C'est l'actuel et "pire" bilan des Turinois depuis quelques saisons. Il faut remonter au début du championnat 2015-2016 pour retrouver une telle période creuse (NdlR : deux défaites face à l'Udinese et l'AS Roma, et un nul à domicile face au Chievo en septembre 2015).

Mais cette fois-ci, l'élimination en quarts de finale de C1 face à l'Ajax est bien plus dramatique. Tout simplement car la Champions League était l’objectif ultime du club après avoir recruté Cristiano Ronaldo l'été dernier. Personne en interne ne s'attendait à se faire sortir par la jeunesse insolente néerlandaise après la "rimonta" face à l'Atlético au tour précédent de la compétition. Mais après cette contre-performance , il n'était pas question pour les dirigeants de tout remettre en question, de broyer du noir ni de faire peur aux tifosi. Le président a d'ailleurs fait savoir à la presse que son effectif serait encadré par l’entraîneur actuel, en qui toute la confiance du club repose pour aller chercher la Coupe aux grandes oreilles. "Nous sommes passés d'un rêve à l'objectif. Et cela se passera avec Allegri sur le banc, bien sûr. Il a encore un an de contrat. On a un groupe jeune et fort, y compris au sein du staff. On réessaiera la saison prochaine", assurait-il mardi soir après la défaite face à l'Ajax.

Mais pour de nombreux observateurs, une belle partie du noyau sera remaniée. Certains journalistes bien informés de la Gazzetta Dello Sport ont même expliqué que les dirigeants turinois avaient envie de réinjecter du sang neuf pour parvenir à ce but ultime. Tour d'horizon sur les possibles arrivées et départs chez les Bianconeri. (...)