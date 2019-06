Championnats étrangers100% Web La rébellion du Borussia Dortmund Sébastien Ferrante

Le club semble plus enclin que jamais à rivaliser avec l'ennemi bavarois pour la saison à venir.



18 mai dernier, les Jaune et Noir prennent une grosse claque dans la figure. Le Bayern vient de remporter le titre de champion de Bundesliga, son septième de rang, malgré une saison vraiment mitigée. Mais en réalité, il semblerait plus adéquat de dire qu'Axel Witsel and co ont offert le titre aux Munichois après avoir mal négocié cette fin d'exercice, tout en leur laissant le leadership lors de la 25e journée. Ce titre acquis lors de l'ultime rencontre de championnat a fait énormément de mal aux joueurs de Lucien Favre qui, sur l'ensemble de la saison, méritaient clairement de soulever le graal. Pour contrer cet effet de mal-être, les dirigeants de Dortmund ont préféré s'activer au lieu de rester passif. Gamberger n'était pas de leur goût. Ils se sont donc démenés sur le marché des transferts afin de bâtir une équipe encore plus solide. Analyse.



(...)