La Premier League, un championnat spectaculaire voire hors norme. Que cela soit sur le terrain ou en coulisse, la ligue anglaise révèle son lot de surprises... comme celles évoquées par The Guardian ce jeudi. Le célèbre journal britannique s'est penché sur les comptes annuels dévoilés par les 20 clubs de Premier League lors de l'exercice 2017-2018, qui ont récolté plus de 5,8 milliards de recette il y a un an. C'est sûr, en Outre-Manche, le football est une source de pactole conséquente... assez pour utiliser le terme de football "business" à bon escient.

Pour appuyer cela, il suffit simplement de constater les dépenses salariales faramineuses (voir tableau ci-dessous). Son total, l'année dernière, s'élevait à plus de 3,2 milliards. Analyse.