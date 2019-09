Les Parisiens se sont inclinés 0-2 contre Reims avec une équipe très expérimentale.



Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Julian Draxler, Colin Dagba, Thilo Kehrer et maintenant Eric Choupo-Moting. Non, ce n'est pas la prochaine feuille de match du PSG, mais la liste des locataires de l'infirmerie. Face à Reims, c'est peu dire que Thomas Tuchel a de nouveau du sortir sa boîte à outils, afin de bricoler un onze correct. Surtout quand on sait que Marco Verratti était suspendu et Thiago Silva et Idrissa Gueye mis au repos.

"On a quatre n°9 mais on n'en avait plus un seul​", se plaignait d'ailleurs le coach allemand après la piteuse défaite de son équipe (considérablement remaniée !) face à Reims.

(...)