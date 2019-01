© AFP

Championnats étrangers L'autre regard: le 'Mamma mia' de Djeddah Miguel Tasso

Un autre regard de Miguel Tasso.



La Super Coupe d’Italie a défrayé bien des chroniques ces derniers jours. D’un point de vue sportif, elle a été conforme à la logique avec la victoire de la Juventus sur le Milan AC grâce à un but de l’incontournable Cristiano Ronaldo. En réalité, c’est en coulisses que la rencontre a suscité les débats. Et pour cause.



(...)